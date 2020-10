Casertana. Guidi: "Contento del mercato, ora lavoriamo a testa bassa"

Il debutto della Casertana nel girone C di Serie C, nell'annata post-covid, arriva alla terza di campionato. Avversario della compagine allenata da mister Guidi sarà il Potenza. Queste le parole del tecnico dei falchetti nella conferenza della vigilia:

“Avremo tre assenti: Fedato, per squalifica, Origlia ed Icardi. Quest’ultimo sta meglio ma non ha senso rischiare ora che abbiamo tante partite in pochi giorni.

Il mercato mi ha dato calciatori che sono adatti alla mia idea di gioco e per questo ringrazio la società. Mi preoccupa l'aver giocato pochissimo a differenza degli avversari che saranno certamente più rodati di noi. Abbiamo fatto solo due amichevoli, visti i restringimenti dati dal protocollo anti-covid, e poi abbiamo saltato le prime due di campionato. Aggiungiamo anche che i neo acquisti si sono allenati solo una volta con noi e non sanno ancora bene quali sono le mie richieste dal punto di vista tattico. Ora bisogna solo lavorare. Il fatto che non tutti i giocatori siano al meglio è normale visto che non sono arrivati tutti insieme.

Il Potenza ha già fatto bene lo scorso anno e ora ha preso un allenatore esperto. Chi è andato via è stato sostituito con elementi di uguale valore. Dovremo dare il 100% per tornare a casa con qualche punto in tasca. Se questo non dovesse accadere dovremo quanto meno fare in modo di aver fatto di tutto per provarci. I nostri avversari sono molto fisici, bravi su palla inattiva e nelle azioni uno contro uno. Noi dobbiamo far risaltare le nostre qualità rimanendo compatti, altrimenti rischiamo di metterla su un piano a loro oggi più congeniale. L'obiettivo è fare noi la partita e far correre loro".