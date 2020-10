Catania, out Santurro, Dall'Oglio e Pinto

In vista della gara con la Juve Stabia, in programma domani alle 18.30, il Catania dovrà certamente rinunciare a tre calciatori indisponibili: a seguito del trauma contusivo riportato nel corso del confronto con la Paganese, Antonio Santurro dovrà dedicarsi per almeno un mese a cicli di terapie e lavoro personalizzato; distrazione muscolare per Dall’Oglio, che potrebbe tornare a disposizione entro la fine del mese; dopo l'assenza causata da una distorsione è più vicino, infine, il rientro di Pinto, non ancora arruolabile ma in fase di recupero.