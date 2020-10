Ultimo giorno di mercato piuttosto tranquillo per la Pro Vercelli che ha visto due movimenti in entrata e uno in uscita:

Scambio con la Fermana, il difensore Gianluca Clemente vestirà la bianca casacca mentre Lorenzo Grossi va alla formazione di Fermo.

Preso l'attaccante esterno Giuseppe Borello, classe 1999 che nell'ultima stagione ha giocato con il Cesena e arriva in prestito dal Crotone.