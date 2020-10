Taranto, ufficiale: arriva Francesco Marrazzo

Ultimi colpi di mercato in casa Taranto. Francesco Montervino, direttore sportivo dei rossoblù, ha definitivamente chiuso per l'approdo di Francesco Marrazzo in riva allo ionio. Il centrocampista classe 2002 è un prodotto del settore giovanile del Napoli e, dunque, sarà a disposizione di mister Laterza per incrementare la propria crescita professionale e aiutare i Delfini a raggiungere gli obiettivi stagionali. La compagine rossoblù è partita benissimo con un pareggio contro il Picerno e la vittoria casalinga con il Bitonto e punta ad essere protagonista del Girone H.