SERIE D/H: Lavello-Molfetta: i convocati di mister Bartoli

Oggi pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 15, il Molfetta affronterà in trasferta il Lavello, nel match di recupero della 1^ giornata di campionato.

Il match era stato rinviato per alcuni casi di Covid tra i giocatori della compagine lucana. In caso di vittoria i biancorossi, reduci dal convincente successo sul Francavilla, salirebbero in solitaria al primo posto in classifica.

Questi i convocati di mister Bartoli:

PORTIERI: Rollo, Tucci, Paparesta

DIFENSORI: Di Bari, Pinto, Monteduro, Dubaz, Diallo, Forte, Mele, Cianciaruso, Lamacchia

CENTROCAMPISTI: Afri, Caprioli, Gogovski, Lavopa, Legari, Caterino, Camara, Marolla, Romano, Varriale

ATTACCANTI: Saani, Mingiano, Ventura, Triggiani