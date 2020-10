Picerno-Altamura sarà disputata all'Alfredo Mancinelli di Tito

Sarà lo stadio “Alfredo Mancinelli” di Tito ad ospitare la gara di campionato tra Picerno e Team Altamura, in programma domenica alle ore 15. La gara è valida per la terza giornata di campionato e si svolgerà in assenza di pubblico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Picerno, nella persona del presidente Donato Curcio e del direttore generale Vincenzo Greco, ringrazia il Comune di Tito, il sindaco Graziano Scavone, e l’amministrazione comunale per aver concesso la struttura di gioco per la gara, la società del Tito, nella persona del presidente Giuseppe Salvia, per la collaborazione, e il sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, per la pronta collaborazione nella risoluzione del problema.

Ufficio Stampa Az Picerno