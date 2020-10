La vitamina C, l'arma in più degli sportivi per l'autunno-inverno

Il mese di ottobre segna l’ingresso della stagione autunnale con i relativi cambiamenti nella dieta degli atleti. Vista la presenza maggiore sulle nostre tavole di alimenti come alcuni tipi di agrumi e di verdure, sarà più facile assumere vitamina C, che rappresenta una importante sostanza per il corpo umano in generale e degli atleti in particolare.

Tuttavia la stessa vitamina può essere assunta anche con integratori alimentari. Volchem, azienda produttrice di alimenti dietetici autorizzati dal Ministero della Salute applicando i più moderni standard qualitativi, ci consiglia il suo ASCOCID, integratore appunto di vitamina C in compresse masticabili. Andiamo a scoprire meglio cos’è e, con più precisione, in cosa può aiutarci la preziosa vitamina C.

La vitamina C, oltre ad essere anche un forte antiossidante, è la vitamina più conosciuta e utilizzata dall’uomo.

La comunità scientifica ha compiuto migliaia di studi su di essa ricavandone risultati a volte anche sorprendenti. Nello specifico, la vitamina C rafforza il sistema immunitario e previene o cura le infezioni respiratorie.

La vitamina C negli alimenti

Frutta e verdura sono ricchi di vitamina C il cui contenuto può variare in base alla specie: gli agrumi e i kiwi sono quelli che ne contengono di più tra i frutti mentre broccoli e peperoni sono i primattori tra le verdure. Bisogna, però, stare attenti alla lavorazione degli alimenti perché la vitamina C può degradarsi quando viene riscaldata o nella fase di stoccaggio.

Vitamina C e attività fisica

La vitamina C è molto importante per chi fa attività fisica per vari motivi. Anzitutto aiuta a mantenere le normali funzioni del sistema immunitario sia durante che dopo l’esercizio fisico. Favorisce, poi, la formazione del collagene, aiuta le funzioni delle ossa, dei vasi sanguigni e della cartilagine. Infine aiuta il metabolismo energetico riducendo la stanchezza e l’affaticamento.

Altri benefici della vitamina C

Oltre ai succitati motivi, la vitamina C aiuta il funzionamento delle gengive, della pelle, dei denti e del sistema nervoso. Inoltre aiuta la rigenerazione della vitamina E e l’assorbimento del ferro.

Perché assumere la vitamina C?

Per tutti i motivi fin qui elencati è importante per il corpo umano assumere vitamina C. Laddove, come testimoniato da diversi studi, questa dovesse essere carente all’interno della dieta, allora diventa opportuno assumerla tramite integratori come l’ASCOCID prodotto dalla Volchem.

Integratori con vitamina C

A differenza che nei cibi, con gli integratori come l’ASCOCID si può conoscere la quantità esatta di vitamina C che introdurremo nel nostro corpo. Il Ministero della Salute consiglia l’assunzione di 1000 mg al giorno di vitamina C, in pratica due compresse di ASCOCID da 500 mg l’una così da poter suddividere la razione giornaliera e favorire l’assimilazione ottimale.

Controindicazioni vitamina C

La vitamina C, così come l’ASCOCID che la contiene, non hanno controindicazioni a patto di seguire le dosi massime da assumere.

Perché è inutile assumere quantità più elevate di vitamina C?

Sarebbe inutile assumere più vitamina C del suggerito in quanto il nostro corpo non ne crea una scorta ma elimina quella in eccesso. Quindi, se assumessimo un quantitativo maggiore daremmo solo più lavoro al nostro fegato oltre ad aver sprecato del denaro.

Conclusioni

La vitamina C è una panacea per il nostro organismo e ne è consigliata l’assunzione giornaliera o tramite dieta o con integratori come l’ASCOCID, rispettando le dosi indicate.