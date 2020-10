Virtus Francavilla-Vibonese: le formazioni ufficiali

In campo tra poco più di dieci minuti allo stadio ''Giovanni Paolo II'' Virtus Francavilla e Vibonese, nel match valevole per la 3° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Due squadre che giungono a questa partita con l'umore diametralmente opposto: padroni di casa reduci da due sconfitte consecutive, tre se aggiungiamo anche quella in Coppa Italia con il Catanzaro, calabresi invece dallo stop interno con la Juve Stabia dopo la vittoria esterna all'esordio in casa della Cavese.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Celli, Caporale; Giannotti, Franco, Zenuni, Castorani, Nunzella; Ekuban, Perez. A disposizione: Costa, Pambianchi, Carella, Vazquez, Mastropietro, Pino, Buglia, Sparandeo, Tchetchoua, Calcagno, Puntoriere, Di Cosmo. Allenatore: Bruno Trocini.

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Mattei, Bachini, Redolfi, Mahrous; Pugliese, Vitiello, Tumbarello; Berardi, Plescia, Laaribi. A disposizione: Marson, Rasi, Spina, Prezzabile, La Ragione, Ciotti, Falla, Leone, Ambro, Statella, Parigi, Montagno. Allenatore: Angelo Galfano.

Arbitro dell'incontro il sig. Simone Taricone della sezione di Perugia, per l'occasione coadiuvato dagli assistenti Francesco Romano di Isernia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto ufficiale il sig. Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia.

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/virtus-francavilla-vibonese/358554.html