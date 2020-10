SERIE C - Virtus Francavilla-Vibonese LIVE, diretta testuale del match

Virtus Francavilla e Vibonese si affrontano allo stadio ''Giovanni Paolo II'' di Francavilla Fontana nel match valevole per la 3° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Due squadre che giungono a questa partita con l'umore diametralmente opposto: padroni di casa reduci da due sconfitte consecutive, tre se aggiungiamo anche quella in Coppa Italia con il Catanzaro, calabresi invece dallo stop interno con la Juve Stabia dopo la vittoria esterna all'esordio in casa della Cavese.

Virtus protagonista dell’ultimo giorno di mercato con il reintegro in rosa di Pambianchi ed il ritorno del centrocampista Di Cosmo e vogliosa oggi di riscattare il difficile inizio di stagione.

