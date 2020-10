Benevento. Moncini si ferma per tre settimane: salta Roma e Napoli

E' durata circa 15' la partita di Gabriele Moncini contro il Bologna della scorsa domenica: l'attaccante del Benevento, infatti, fu costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare subito dopo uno scatto per attaccare un pallone in profondità.

L'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto l'ex attaccante della Spal e del Cittadella ha evidenziato una lesione agli adduttori. Lo stop ai box per "Moncio" dovrebbe essere di tre settimane, quindi fino alla fine del mese di ottobre. Uno stop che sarebbe in parte mitigato dalla pausa nazionali ma che comunque porterebbe Inzaghi a non avere la sua punta per le partite di campionato contro Roma e Napoli e per il match di Coppa Italia contro l'Empoli; a disposizione del tecnico giallorosso restano, dunque, per il posto di punta centrale, Lapadula ed il giovane Di Serio.

Per quanto riguarda Viola, invece, l'allenatore della Strega conta di riaverlo in gruppo dopo la sosta ma il centrocampista non dovrebbe essere comunque convocato per le gare contro Roma e Napoli in modo da dargli il tempo di ritrovare una forma accettabile prima di rischiare il suo ritorno in campo.