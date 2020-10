Serie D/F: Vastese-Real Giulianova non omologata. Squalificati in due

Com'era nelle previsioni, visto il preannuncio del reclamo, il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato (1-1) maturato al termine dei 90' tra Vastese e Real Giulianova. Secondo la società biancorossa, il calciatore Balducci non aveva titolo a disputare la gara perchè doveva scontare la seconda delle due giornate di squalifica ricevute a febbraio prima dello stop per il Coronavirus. Quasi sicuramente la decisione sarà comunicata la prossima settimana.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, squalifica per due giornate per Simone Pennacchioni della Recanatese e di una giornata per Emanuele D'Anna del Real Giulianova, entrambi espulsi domenica.

Ecco nel dettaglio tutte le decisioni:

GARE DEL 4/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO VASTESE CALCIO 1902 - REAL GIULIANOVA

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D.VASTESE CALCIO 1902 avverso l' esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 4/10/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ATLETICO TERME FIUGGI

Per avere, nel corso del secondo tempo, schierato un calciatore, regolarmente identificato dall'Arbitro, che indossava un numero di maglia non corrispondente a quello indicato in distinta.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DI FLAVIANO GABRIELE (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PENNACCHIONI SIMONE (RECANATESE A.S.D.)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata alla pancia.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

NOHMAN DANIELE (APRILIA RACING CLUB SRL)

PRATI MANUEL (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

NJAMBE MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)

FERRI ROBERTO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

GUIDA MICHELE (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

AGLIETTI LUCA (APRILIA RACING CLUB SRL)

BOSI DANIELE (APRILIA RACING CLUB SRL)

FERRI ALESSIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

PEZONE NICOLAS (APRILIA RACING CLUB SRL)

ALIFFI EMANUELE (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

FRINCONI ALESSANDRO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ZIRA LEONARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MORICONI PIERLUIGI (ATLETICO TERME FIUGGI)

LOVISO MASSIMO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

ROSANIA DANIELE (CYNTHIALBALONGA)

BARBATO ANTONIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

COSTANTINO STEFANO (FOOTBALL CLUB MATESE)

DI LULLO PASQUALE (FOOTBALL CLUB MATESE)

RUSSO LIBERATO (FOOTBALL CLUB MATESE)

MONTANARO PIERLUIGI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

TRILLINI MASSIMILIANO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CAMPLONE VALERIO (PINETO CALCIO)

OLCESE EMILIANO (PINETO CALCIO)

DERCOLE FERDINANDO (REAL GIULIANOVA)

PAUDICE LUCA (REAL GIULIANOVA)

MORAZZINI NICOLO (RECANATESE A.S.D.)

PIZZUTO ALESSANDRO (RECANATESE A.S.D.)

ELEFANTE SALVATORE (RIETI S.R.L.)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

TIRAFERRI TIZIANO (RIETI S.R.L.)

BLANDO GIOVANNI BOSCO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

RUCI ALESSIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

STRANO EMANUELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

MELE FRANCESCO (VASTOGIRARDI)

MERKAJ SILVIO (VASTOGIRARDI)