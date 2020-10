Lavello, è subito Zemanlandia all'esordio in casa: 5-2 al Molfetta

Il debutto al Pisicchio dopo 12 anni di assenza dalla D si rivela subito zemaniano per il Lavello. La formazione di Karel Zeman sferra una cinquina al Molfetta in una gara piena di emozioni. Gli ofantini sbloccano il match dopo 13' con il rigore trasformato da Liurni per fallo di Pinto su Dell'Orfanello. Il raddoppio arriva al 32' con Mercuri che batte Rollo in diagonale sul primo palo. Quattro minuti più tardi è Longo di testa ad insaccare sul cross dalla destra di Vitofrancesco. Poi il Molfetta tra il 10' e l'11' della ripresa accorcia le distanze con Triggiani su rigore e con il colpo di testa di Pinto. Però al 32' è Longo con una doppietta a riportare a due le lunghezze di vantaggio con un'azione fotocopia alla realizzazione precedente: Vitofrancesco con un traversone mette in mezzo, e l'attaccante gialloverde tutto solo insacca. A 4' dalla fine è pokerissimo con l'argentino Burzio che sfrutta l'ennesimo cross dalla destra di Vitofrancesco.