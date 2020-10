La Nocerina supera il Giugliano nel recupero della prima giornata. La squadra di Cavallaro la sblocca subito con Dammacco che in sei minuti segna una doppietta. Nella ripresa Cuomo chiude definitivamente i giochi. Il Giugliano termina in inferiorità numerica per l'espulsione di Carbonaro.

L'Afragolese batte in goleada il Team Nuova Florida: in rete Lagnena, Fava, Marigliano,Lucarelli e due volte Sogno.