Il Catania vince ancora: battuta la Juve Stabia con Tonucci

Dopo il successo contro il Monopoli, il Catania scende in campo per il turno infrasettimanale: sfida contro la Juve Stabia. Si gioca al Nobile di Lentini per via dell'indisponibilità dello stadio "Massimino" per lavori di manutenzione al terreno di gioco.

CATANIA-JUVE STABIA 1-0

CATANIA (3-4-2-1): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Rosaia, Welbeck, Zanchi; Biondi (74' Izco), Emmausso (71' Reginaldo); Sarao. A disp.: Della Valle, Confente, Panebianco, Calapai, Manneh, Vicente, Gatto, Piovanello, Pecorino. All. Raffaele.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Mastalli, Berardocco, Vallocchia (82' Scaccabarozzi); Cernigoi, Golfo (44' Fantacci); Romero. A disp.: Lazzari, Maresca, Codromaz, Mulè, Oliva, Bovo, Guarracino, Volpicelli, Bubas. All. Padalino.

ARBITRO: Marini di Trieste (Valente-Salama).

MARCATORI: 23' Tonucci

NOTE: ammoniti Troest, Reginaldo, Allievi.

