SERIE D GIR.I, GS: Marina Ragusa ko a tavolino, due fermati per S.Luca

Ecco tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della seconda giornata del girone I della serie D:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA - RIZZO NICOLAS CESAR (CITTA DI ACIREALE 1946), COULIBALY CHEICK OUMAR (GELBISON VALLO D.LUCANIA), SENE PAPE IBRAHIMA (MARINA DI RAGUSA), FORMICOLA GAETANO (ROTONDA CALCIO), BONANNO TOMMASO, PORCARO PASQUALE (CALCIO BIANCAVILLA 1990), FAVO VITTORIO (CITTA DI S.AGATA), GIAPPONE MARIO, BELLINGHIERI KEVIN (DATTILO 1980 A R.L.), ARCIDIACONO PIETRO (MESSINA SSDARL), COTRONEO MARCO, ROMERO AXEL LUIS EDGAR (SAN LUCA)

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':

Euro 200,00 DATTILO 1980 A R.L. Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente.

MARINA DI RAGUSA - LICATA CALCIO

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. LICATA CALCIO con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD MARINA DI RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e comma 5, lettera a) del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore SCHISCIANO SIMONE, nato il 04/03/1998, presente in distinta con il n. 8 ed effettivamente impiegato dal 1' minuto della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi, in quanto sprovvisto di regolare tesseramento presso la suddetta società;

- lette le controdeduzioni inviate dalla ASD MARINA DI RAGUSA, con le quali NON si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ma se ne afferma l'imputabilità a circostanze impreviste, che tuttavia risultano poco conferenti;

- letta la dichiarazione del 29 settembre 2020 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che "il calciatore SCHISCIANO SIMONE, nato il 04/03/1998, risulta essere svincolato dalla ASD Marina di Ragusa a far data dall'1 luglio 2020.".

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla ASD MARINA DI RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo.

