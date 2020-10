Andata Coppa Eccellenza, il Paternicum travolge il Brienza 4-1

Il quadro dell'andata degli ottavi di finale si chiude con larga affermazione del Paternicum sul Brienza. La squadra valligiana travolge 4-1 i burgentini con due gol per tempo. Eppure dopo 6' gli ospiti hanno la possibilità di passare in vantaggio con Costanzo che vede neutralizzarsi il calcio di rigore da Tammone. Il penalty respinto dall'estremo difensore esalta il Paternicum che al 18' sblocca il punteggio di Falvella con un destro a giro su assist di Petrocelli. Scorrono 10' e i locali raddoppiano con Fratantuono che in spaccata mette dentro sul cross dalla destra di D'Elia. Nella ripresa la doppietta di Grieco in un quarto d'ora tra l'11' e il 26' completa il pomeriggio perfetto che rende nulla la rete di Palladino al 22'.