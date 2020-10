Novara-Giana 2-1, Panico-Buzzegoli, secondo successo azzurro

Il Novara porta a casa la seconda vittoria stagionale dopo quella di domenica contro la Lucchese superando due a uno la Giana che nella ripresa ha dato qualche grattacapo a Gonzalez e compagni. Azzurri che sembravano averla chiusa negli ultimi dieci minuti del primo tempo con due bei gol di Panico e Buzzegoli, la riapriva l’ex Gozzano Palazzolo e il Novara poco incisivo nella ripresa fa rimanere i lombardi in partita fino al novantesimo. Ora per la squadra di Banchieri il derby di Alessandria lunedì sera, grigi che arrivano dalla brutta sconfitta di Lecco.

Uno-due del Novara nel finale di tempo, Giana al tappeto Il match inizia con le due squadre che si studiano, la Giana si fa preferire tentando di fare la partita con il Novara che pare piuttosto spento rischiando su un paio di cross, al 16’ però la prima palla gol è per gli azzurri con Zigoni che servito da Schiavi si fa anticipare dalla difesa ospite, al 23’ angolo di Buzzegoli, la tiene in campo Panico che serve Zigoni il cui colpo di testa è troppo centrale per impensierire Zanellati, un minuto dopo break di Buzzegoli ma la sua conclusione è centrale. Crescono i padroni di casa e al 35’ trovano il gol al termine di una triangolazione tra Panico e Buzzegoli, l’ex Cittadella con un bel diagonale trova la prima rete con la nuova maglia ringraziando nella circostanza anche la difesa della Giana apparsa un po’ ferma; all’intervallo il Novara arriva in vantaggio ma non di una lunghezza, al 46’ Buzzegoli riceve palla dal calcio d’angolo, si accentra e lascia partire un gran destro, giù il cappello davanti al capitano azzurro che può festeggiare una bellissima rete.

Qualche brivido di troppo per il Novara ma la vittoria arriva Due cambi per la Giana che toglie De Maria e Greselin inserendo Zugaro e Capano, al 3’ un tiro stilisticamente perfetto di Buzzegoli viene alzato in corner da Zanellato, al 5’ un po’ a sorpresa gli ospiti riaprono il match, su cross dalla destra Perna impegna Lanni, è prontissimo Palazzolo a insaccare nella porta sguarnita. Al 13’ punizione da oltre trenta metri di Buzzegoli che sibila un soffio alta sulla traversa; girandola di cambi, entra un ispirato Cisco che prima serve un bel pallone a Lanini e successivamente alza troppo la mira dopo aver lavorato un bel pallone in mezzo a due difensori avversari. Qualche brivido per il Novara nel finale ma il risultato non cambia più e gli azzurri festeggiano la seconda vittoria consecutiva.

NOVARA-GIANA 2-1

Reti: 35’Panico (N), 46’Buzzegoli (N), 5’st Palazzolo (G),

Novara (4-3-2-1-): Lanni; Lamanna (29’st Pagani), Migliorini, Bove, Cagnano; Schiavi, Buzzegoli, Bianchi (28’st Collodel); Gonzalez (20’st Cisco), Panico (45’st Tordini); Zigoni (20’st Lanini). A disposizione: Desjardins, Sbraga, Firenze, Natalucci, Zunno, Bellich, Rusconi. All. Banchieri

Giana (4-3-1-2): Zanellati; Perico, Bonalumi, Montesano, De Maria (1’st Zugaro); Greselin (1’st Capano), Finardi (33’st Maltese), Pinto; Palazzolo (29’st Marcandalli); Ferrario, Perna (19’st Ruocco). A disposizione: Acerbis, Barazzetta, Rossini, Maltese, Dallabona, D’Ausilio, Pirola, Di Maira. All. Albè

Arbitro: Arace di Lugo Romagna.

Note: Corner 5-3. Ammoniti Buzzegoli e Bianchi per il Novara, De Maria, Palazzolo e Bonalumi per la Giana. Match disputato a porte chiuse.