Solo un pari per il Potenza E' 2-2 al Viviani contro la Casertana

Si conclude con il 2-2 il posticipo del turno infrasettimanale della terza giornata al Viviani. Potenza sempre volte in vantaggio e ripreso dalla Casertana. Sblocca Salvemini per i padroni di casa al 28' che ribadisce in rete una respinta di Dekic sul colpo di testa di Ricci. Il vantaggio dura 3' perchè i falchetti trovano il pari con Carillo che di testa batte Brescia pescato da Bordin su punizione. A 3' dall'intervallo Viteritti sigla il 2-1: l'esterno lucano, ispirato dal pregevole assist di Volpe, fa sedere in area Valeau e con grande freddezza batte il portiere casertano. Poi al 20' della ripresa il pari definitivo di Cuppone che dai 30 metri sfrutta un'indecisione di Brescia.

POTENZA (4-2-3-1): Brescia; Conson, Boldon, Panico; Iuliano, Sandri; Viteritti, Ricci (83' Baclet), Volpe (57' Di Livio), Salvemini (71' Cianci). A disp.: Santopadre, Iacullo, Zampa, Coppola, Di Somma, Lorusso, Costa Pinto. Allenatore: Somma.

CASERTANA (4-3-3): Dekic; Hadziosmanovic (53' Konate), Carillo, Ciriello (80' Buschiazzo), Valeau (46' Setola); Izzillo (53' Matese), Bordin, Varesanovic; Cuppone, Castaldo, Cavallini (69' Santoro). A disp.: Avella, Petito, De Sarlo, Matarese, De Lucia. Allenatore: Guidi.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze (Severino-Carrelli).

RETI: 28' Salvemini, 31' Carillo, 42' Viteritti, 65' Cuppone.

NOTE: Ammoniti: Panico (P); Ciriello, Izzillo e Diekic (C) Recupero: pt 1', st 5'.