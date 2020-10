Vado-Borgosesia 2-0, doppio Boiga condanna i granata

Nel primo turno infrasettimanale della stagione arriva la prima sconfitta stagionale per il Borgosesia che nella ripresa soccombe alla doppietta di Boiga e cede al Vado che riscatta l'uno a quattro di sabato a Gozzano.

Un passo indietro sia come risultato che come prestazione per la formazione di Prelli che rimane ferma a quattro punti in classifica.

La cronaca La prima occasione del match è per il Vado con Corsini ma Barlocco è bravo ad opporsi, risponde il Borgosesia con Rizzo al 20' ma Illiante para, al 24' la conclusione di Bramante è troppo centrale, prima dell'intervallo i tentativi di D'Antoni e Bacigalupo terminano di poco lontano dalla porta granata.

Dopo due giri di orologio della ripresa i padroni di casa passano in vantaggio, Boiga con un tiro a giro batte Barlocco; i valsesiani accusano il colpo, al 15' Bacigalupo va vicino al due a zero che arriva al 27' ancora con Boiga che con la sua conclusione non lascia scampo all'estremo ospite, Gulli e Corsini vanno vicino al tris ma il risultato non cambia più nonostante nel finale il Borgosesia provi almeno a segnare la rete della bandiera.