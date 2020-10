Renate-Pro Vercelli 2-1, Galuppini all’ultimo respiro condanna la Pro

Dopo le recriminazioni per il punto di Busto Arsizio la Pro Vercelli è ancora sfortunata perdendo contro il Renate al 93’ per un rigore di Galuppini, un risultato che ci può anche stare per quanto visto in campo ma che brucia per come è maturato.

La cronaca Buon inizio della Pro Vercelli capitalizzato dal rigore assegnato al 13’ per atterramento di Zerbin, dagli undici metri Rolando non sbaglia replicando la rete della prima giornata contro il Novara; il vantaggio della Pro dura un paio di minuti, al 16’ Anghileri con una gran conclusione pareggia i conti. Pro pericolosa al 25’ con Zerbin che ruba palla ad Anghileri ma Gemello lo anticipa di un soffio, al 32’ brivido per un punizione di Giovinco che termina sulla traversa dopo una deviazione della barriera della Pro, al 38’ altro legno di Giovinco con Saro che si salva con l’aiuto del palo, prima dell’intervallo gol annullato a Bruzzaniti per fuorigioco. Il match vive una fase di stanca ad inizio ripresa fino al 66’ quando Lakti trova sulla sua strada un immenso Saro, entrambi gli allenatori ricorrono alla panchina, Saro è ancora una volta decisivo su Maistrello a dieci minuti dalla fine, al 91’ viene espulso Masi per doppia ammonizione, la punizione di Galuppini viene deviata da un tocco di mano di Zerbin, dal dischetto lo stesso Galuppini trasforma appena prima del triplice fischio che sancisce la vittoria del Renate.