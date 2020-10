Modesto: “Abbiamo giocato alla pari con il Renate, c’è rammarico"

C’è delusione in casa Pro Vercelli, dopo il punto di Busto che stava stretto alle bianche casacche arriva una sconfitta all’ultimo respiro in casa del Renate che non può che deludere mister Modesto: “C’è rammarico per questa sconfitta, il calcio di rigore all’ultimo minuto suona come una beffa. I ragazzi hanno giocato contro una grande squadra alla pari, peccato per il risultato.

Giochiamo tra tre giorni e ci rifaremo, c’è ancora tanto da lavorare; cerchiamo di fare la partita fuori casa credendo nelle nostre potenzialità; da domani ci scorderemo questa sconfitta e penseremo alla Lucchese, i nuovi arrivi devono entrare nella squadra con la mentalità di chi c’è già. Sono contento di giocare subito, ci faremo trovare pronti per riscattare questo k.o.”