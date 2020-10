Un'altra freccia nell'arco dell'attacco del Picerno: Diego Albadoro

Diego Albadoro è un nuovo attaccante del Picerno. Nato a Napoli il 25 febbraio 1989, la punta cresce nel settore giovanile del Giugliano prima di essere ceduto a titolo definitivo al Bari, dove approda in Serie B nella stagione 2008/2009. Poi in C2 al Brindisi, in C1 alla Juve Stabia e poi tre anni in Serie B con il Bari. Poi due stagioni, 2014/2015 e 2015/2016 al Matera. Nella successiva stagione, 2016/2017, passa all’Unicusano Fondi in Lega Pro, dove sigla 12 reti in 30 presenze, di cui 21 da titolare. Negli ultimi due anni in Serie B alla Ternana, con 3 realizzazioni, e in Lega Pro con l’Avellino, dove in 15 apparizioni da titolare ha siglato 4 reti. Una importante operazione di mercato avviata e portata a termine dal direttore generale Vincenzo Greco, che ha concluso positivamente la trattativa con il calciatore richiesto anche da club di categoria superiore. L'attaccante, con importanti trascorsi in Serie C e B, decide per la prima volta nella sua carriera di scendere in Serie D per sposare e condividere il progetto del Picerno.

Ufficio Stampa Az Picerno