Benevento. Foggia: "Mercato positivo, centrati gli obbiettivi posti"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato del calciomercato appena chiuso dalla sua squadra:

"Il mio giudizio sul mercato è positivo avendo centrato gli obiettivi che ci eravamo posti. Mi spiace per i giocatori come Volta e Del Pinto che non sono riusciti a partire e che sono esuberi: purtroppo è la pecca delle liste chiuse. Tutti hanno chiuso con esuberi e a noi, anzi è andata bene.

Rimpianti? Uno solo: Loic Remy. Il regolamento stringente in materia di salute non ha consentito il tesseramento di un calciatore che sarebbe stato un vero colpo, tra l'altro a parametro zero.

I calciatori che sono arrivati sono tutti importanti: pensiamo a Glik, ad esempio, che è il capitano della Polonia.

Foulon? Cercavamo un "under" in quel ruolo e abbiamo scelto lui non solo per età e per il fatto che arrivasse da un settore giovanile importante ma anche perché lo abbiamo trovato un ragazzo maturo.

Non credo che la nostra "coperta" sia corta perché nella maggior parte dei ruoli abbiamo due giocatori. Non è vero che non c'è la riserva di Schiattarella perché Viola, Basit e Dabo possono giocare in quella posizione".