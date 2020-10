Serie A. Spadafora: "I protocolli sono chiari, vanno solo rispettati"

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del campionato di calcio e della partita tra Juventus e Napoli, mai giocata, che ha aperto a tante polemiche. Queste le sue parole:

"I protocolli sono chiari e prevedono responsabilità ben definite. Per me sarebbe stato meglio trovare una soluzione condivisa tra le parti evitando il polverone che si è alzato. Fino a questo momento è stato applicato una sorta di protocollo leggero con molte squadre che, dopo aver trovato un positivo, non hanno fatto la cosiddetta bolla ma hanno consentito ai propri calciatori di tornare a casa, così come prevedono le Asl. Il contesto adesso è diverso e ci vuole una stretta.

Il punto fermo, che non può essere messo in discussione, è che in materia di sicurezza sanitaria decide lo Stato nelle sue articolazioni. Dal punto di vista sportivo, invece, decidono Lega e Figc. E' lo stesso protocollo che prevede la vigilanza e la responsabilità delle Asl.

La Serie A? E' una industria molto indebitata e che ha difficoltà a trovare i giusti equilibri economici. Necessita di una prospettiva industriale e più ambiziosa di quella attuale che fa fatica a slegarsi da certi schemi. Il calcio ha bisogno di innovarsi in modo da essere maggiormente competitivo anche in ambito internazionale".