Taranto, ottime notizie dall'infermeria per mister Laterza

In vista della terza giornata di campionato di Serie D, il tecnico del Taranto Giuseppe Laterza può finalmente sorridere. Infatti, l'infermeria porta notizie confortanti per quanto riguarda il recupero di alcune pedine fondamentali per lo scacchiere dei Delfini. Ferrara, Ba e Alfageme hanno completamente recuperato dai rispettivi infortuni e dunque sono a disposizione per la trasferta di Torre Annunziata contro il Puteolana.

Tutti i reparti di conseguenza si arricchiscono di alternative valide nel corso dei 90'. Superati i due test ostici quali Picerno e Bitonto, i rossoblù vorranno continuare a far bene, cercando di ottenere bottino pieno uscendo indenni contro una compagine che non andrebbe sottovalutata malgrado attraversi qualche difficoltà. Tuttavia, nel corso della settimana si valuteranno ancora le condizioni di Diaby e Gonzalez, alle prese rispettivamente con una elongazione del bicipite femorale e un stiramento al polpaccio.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno, mister Laterza potrebbe optare per gli stessi undici che hanno vinto contro il Bitonto tra le mura amiche dello Iacovone. Maggiori conferme arriveranno dal test contro la Juniores rossoblù, in programma questo pomeriggio. L'allenamento potrà sciogliere gli ultimi dubbi in vista della seconda trasferta della stagione.