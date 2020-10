Il Taranto, dopo aver concretizzato numerosi acquisti dal mercato estivo, ha deciso di mandare in prestito alcuni under con l'intento di farli crescere garantendo, dunque, maggiore continuità in campo. Una nota ufficiale della stessa società rossoblù ha comunicato che il centrocampista classe 2001 Gianluca Giammaruco ha sposato il progetto del Manduria, per una stagione.