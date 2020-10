SERIE D, Pol.S.Maria-Castrovillari rinviata al 21 ottobre

Polisportiva Santa Maria-Castrovillari, gara valida per il terzo tuirno del girone I della serie D, è stata rinviata al 21 ottobre a causa dei provvedimenti precauzionali nel gruppo del team del Pollino, a contatto con i casi Covid-19 registrati nel Paternò.

Scrive la società giallorossa:

La Polisportiva Santa Maria rende noto che la gara Castrovillari – Polisportiva Santa Maria, in programma per l’11/10/2010 e valevole per la terza giornata, è stata rinviata dalla LND al prossimo 21/10/2020. La decisione della LND è scaturita dalla richiesta di rinvio della società calabrese a seguito dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie essendo il Castrovillari in isolamento preventivo.