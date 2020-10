Si rafforza il parco under del Picerno con il difensore Allegretto

Nuova operazione di mercato in entrata per quanto riguarda gli under per il Picerno. La società melandrina ha raggiunto l’accordo con il difensore Andrea Allegretto. Il neoarrivato, è nato a Pozzuoli il 16 gennaio 2001. Cresciuto nel settore giovanile della Spal, è poi passato al Bari, militando nell’Under 17 quando la squadra pugliese militava in Serie B. Successivamente alla Berretti dell’Imolese in Lega Pro e nelle ultime due esperienze ha vestito le maglie, in Serie D, del Casarano e dell’Agnonese. La trattativa è stata portata a termine positivamente dal direttore generale Vincenzo Greco. ed è già a disposizione del tecnico Ciro Ginestra.

Ufficio Stampa Az Picerno