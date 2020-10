Maldonado è del Catania. Tesseramento valido: "Sono felice"

Il successo delle ragioni di diritto del Calcio Catania e di Luis Alberto Maldonado è stato sancito oggi dal Tribunale Federale Nazionale, che ha accolto il ricorso del nostro club e del calciatore, dichiarando la validità del tesseramento.

Il Calcio Catania e Luis Alberto Maldonado ringraziano il legale per l’assistenza ricevuta.

Il centrocampista sudamericano, finalmente disponibile, esprime la sua gioia: “In attesa del provvedimento sudavo ed ero nervoso, adesso sono felice e mi sembra davvero di rinascere. Non volevo andar via, in un mese trascorso qui sono stato trattato benissimo. Sono stato tutelato e incoraggiato dal direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino: ha preteso che io non mi allontanassi da Torre del Grifo, mostrandomi concretamente fiducia e continuando a considerarmi parte integrante del gruppo-squadra nonostante l’incertezza della mia posizione. Sono stato sostenuto dalla mia ragazza e dai miei genitori e ho sentito la fiducia dell’allenatore e dei compagni, ne sono fiero e ora sono pronto a dare più del massimo, per il gruppo e per la maglia. Siamo forti, siamo coesi e abbiamo fame. Forza Catania, per me inizia una splendida avventura”.

Luis Alberto Maldonado indosserà la maglia numero 15.