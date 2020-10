Roccella, ecco Sidibe: la nota del club

Nuovo arrivo in casa Roccella, che si è assicurata il centrocampista classe 2000 Sidibe, ex Rende e Troina.

Ecco la nota del club amaranto:

L'ASD Roccella 1935 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Chamberlain Sidibe ('00) per la stagione sportiva 2020-21. Nato ad Abidjan in Costa D'Avorio, muove i suoi primi passi in Serie D nella stagione 2018-19 tra le fila del Troina, con cui colleziona 32 presenze, 2 gol e 2 assist. Nella stagione successiva, dopo la parentesi al Rende in Serie D, viene acquistato dall'Acireale, mettendo a segno 7 presenze condite da un gol prima della sospensione del campionato. Dopo la preparazione estiva con la maglia del Licata, Sidibe ha accettato con soddisfazione il trasferimento a Roccella, desideroso di mettersi subito alla prova e dimostrare tutto il suo valore.

Dotato di un'ottima stazza fisica, Sidibe può essere impiegato a centrocampo, sulle corsie laterali e all'occorrenza nel reparto avanzato.

Benvenuto nella famiglia amaranto, Chamberlain!

