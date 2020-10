Coppa Italia Dilettanti: 23 squalificati. Patriarca salterà gli ottavi

GARE DEL 30/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 30/ 9/2020 ATLETICO SAN PIETRO IN V. - QUARTIERE CAMPOBASSO NORD

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il referto arbitrale

F A O B B L I G O

alla società Atletico San Pietro in Valle di risarcire il danno subito dall'autovettura dell'arbitro, se richiesta e documentata alla competente commissione presso il CR Molise, nella misura che la medesima commissione eventualmente quantificherà.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

Ciurlia Antonio(Polisportiva Fortore)

Di Niro Claudio(Quartiere Campobasso Nord)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

Patriarca Antonio(Sesto Campano Calcio)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Di Ninno Claudio(Castel Di Sangro Cep 1953)

D’Alessandro Claudio(Ripalimosani 1963)

Di Bartolomeo Luca(Spinete)

Bagnoli Giovanni(Termoli 2016)

Scarpone Stefano(Termoli 2016)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

Foscarini Simone(Ala Fidelis)

Melone Pasquale(Ala Fidelis)

Cambio Giancarlo(Aurora Alto Casertano)

Di Rosa Antonio(Aurora Ururi 1924)

Venditti Massimiliano(Baranello)

Abbondanza Angelo Marco(Calcio Virtus Gioiese)

Vecchio Nicola(Calcio Virtus Gioiese)

Del Gesso Luca(Campomarino)

Marra Luca(Castel Di Sangro Cep 1953)

Di Fortunato Oreste(Cliternina)

Carovilla Severo(Real Guglionesi)

Consolazio Michele(Real Guglionesi)

Di Bartolomeo Luca(Spinete)

Iacovantuono Andrea(Spinete)

Cacchione Mattia(Termoli 2016)

Rakovic Milos(Termoli 2016)

Gianfrancesco Pierino(U.S. Campobasso 1919)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

Iallonardi Serafino(Ala Fidelis)

Perrotta Emanuele(Altilia Samnium)

Terriaca Marco(Atletico San Pietro In V.)

Poziello Gaetano(Aurora Alto Casertano)

Ricci Alex(Aurora Alto Casertano)

Romagnoli Marco(Aurora Alto Casertano)

Campofredano Teodorino(Aurora Ururi 1924)

Iannacci Antonio(Aurora Ururi 1924)

Pangia Francesco(Aurora Ururi 1924)

Sciarretta Antonio(Aurora Ururi 1924)

Niro Samuele(Baranello)

Di Mario Eros(Bojano)

Sow Mohammadou Yaya(Bojano)

Mascolo Fernando Antoni(Calcio Termoli 1920)

Peluso Vincenzo(Calcio Virtus Gioiese)

Pignatelli Luigi(Campomarino)

Cambio Pierluigi(Castel Di Sangro Cep 1953)

D’Amico Manlio(Castel Di Sangro Cep 1953)

La Selva Valerio(Castel Di Sangro Cep 1953)

Abbiuso Antonio(Cliternina)

Bucci Vincenzo(Cliternina)

D’Adamo Daniele(Cliternina)

D’Ascenzo Nicola(Guardialfiera)

Zicolella Elio(Guardialfiera)

Rossi Andrea(Maronea Calcio)

Cucciniello Michele(Polisportiva Fortore)

Fiorilli Marco(Polisportiva Fortore)

Aquino Antonio(Quartiere Campobasso Nord)

D’Alessandro Claudio(Ripalimosani 1963)

Di Pardo Andrea(Ripalimosani 1963)

Ruta Emanuele(Ripalimosani 1963)

Sabetta Davide(Ripalimosani 1963)

Vessella Carmine(San Leucio Volturnia)

Calabrese Giovanni(Spinete)

Del Riccio Emanuele(Spinete)

Ianniruberto Savino(Spinete)

Patullo Anselmo(Spinete)

Gammieri Simone(Termoli 2016)

De Pasquale Pasquale(Trivento)

Caiola Antonio(Turris)

Mascia Mario(Turris)

Petti Marco(U.S. Campobasso 1919)

Cipriano Pierluigi(U.S. Venafro)

Grande Nicandro(U.S. Venafro)

Lombardi Simone(U.S. Venafro)

Minichiello Gianluca(U.S. Venafro)

Velardi Enrico(U.S. Venafro)