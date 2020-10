Coppa Eccellenza, ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale

Stresa ed Accademia Borgomanero sono le due compagine di Novara e Vco ancora in gioco dopo le sfide degli ottavi di finale, che hanno visto i borromaici prevalere grazie al gol-lampo di Viganò sul Verbania di Luca Porcu al "Pedroli" e gli agognini andare a vincere in maniera netta in terra vercellese, violando il "Vigino" di Borgo Vercelli con un sonoro 0-3 in cui nel tabellino hanno iscritto il loro nome Modena, Mancuso e Samina con una precisa conclusione dal dischetto.

Terminato gli accoppiamenti determinati dalla vicinorietà, spazio ai sorteggi che hanno regalato allo Stresa la sfida di prestigio con l'Asti mentre per l'Accademia di Molinaro la sorte ha riservato il Borgaro Nobis, ultimi avversari dei rossoblu in campionato nel turno infrasettimanale vinto proprio dai torinesi sul sintetico di Santa Cristinetta. La compagine di Rotolo giocherà l'andata (il 29 ottobre) in trasferta per poi accogliere gli astigiani al "Forlano" per la gara di ritorno giovedì 12 novembre; discorso inverso per i borgomaneresi che giocheranno in casa il primo confronto per poi vedersela in terra torinese nello scontro decisivo.

Definite anche le altre due sfide dei quarti di finale che vedranno i cuneesi del Corneliano Roero sfidare La Biellese (andata in casa dei rossoblu, ritorno al "Pozzo-Lamarmora") mentre l'altra cuneese superstite, la Pro Dronero, è stata accoppiata al Vanchiglia con primo match in casa dei torinesi.

Il tabellone di Coppa Piemonte Eccellenza - Ancora in corsa Accademia Borgomanero e Stresa