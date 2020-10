Nocerina-Torres rinviata: un dirigente positivo al Covid

Rinvio nel girone G di Serie D: un caso di positività al Covid nella squadra sarda.

Dirigente gruppo squadra Torres positivo. Rinviata la gara Nocerina vs Torres | 3^ serie D

Il gruppo rossoblù sarà sottoposto a tampone la prossima settimana.

La Società informa che, in seguito alla comunicazione dell’avvenuto contagio COVID -19 da parte di uno dei dirigenti gruppo squadra, la Torres non partirà domani in aereo alla volta di Angri per la gara in programma domenica 11 ottobre.

Il presidente Salvatore Sechi questa mattina ha provveduto a contattare l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) di Sassari che ha avviato l’immediata procedura, come da protocollo, e ha informato la Lega Nazionale Dilettanti in attesa di tamponi che saranno effettuati, presumibilmente, ad inizio della prossima settimana.