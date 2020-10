UFFICIALE - Maiuri non è più l'allenatore del Foggia

11 giorni. E' durata solo 11 giorni l'avventura di Vincenzo Maiuri come allenatore del Foggia. E' arrivato poco fa infatti il comunicato ufficiale della società rossonera che ha annunciato la separazione con il tecnico milanese. Alla base della decisione, attriti con i dirigenti a causa di diverse visioni sul mercato e sugli innesti da inserire in una rosa ancora deficitaria, a due giorni dalla prima gara di campionato in programma contro il Potenza.

Dopo l'addio a sorpresa arrivato con il primo prescelto, Ezio Capuano, il Foggia cambia ancora allenatore senza aver ancora disputato una sola gara ufficiale in stagione. Una situazione che ha dell'assurdo: probabilmente mai una squadra professionistica si è ritrovata a dover scegliere il terzo allenatore della stagione ancor prima di iniziare il campionato.

Questo il comunicato ufficiale della società:

Il Calcio Foggia 1920 rende noto che, in data odierna, è stata effettuata la rescissione consensuale del rapporto lavorativo con il sig. Vincenzo Maiuri ed il suo collaboratore, sig. Felice Scotto.Il club rossonero intende ringraziare il tecnico milanese per l’impegno profuso in questi giorni, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali.