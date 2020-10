Il Potenza sta per chiudere per il baby Cataldi svincolato dal Trapani

Il Potenza pesca tra gli svincolati. Sta per arrivare nel capoluogo di regione il classe 2001 Riccardo Cataldi. Uomo d'ordine davanti alla difesa, si è liberato dal Trapani, escluso dal campionato di serie C. Il play romano, nella scorsa stagione è stato convocato in 2 gare di serie B contro l’Ascoli e il Venezia. Nel campionato Primavera 2, in maglia granata, è sceso in campo 17 volte, segnando 6 gol e giocando complessivamente 1520 minuti.