Canonico: ''Pronto ad acquisire il Foggia anche adesso''

Intervistato dai colleghi di Foggia Tv, l'imprenditore Nicola Canonico, ex presidente del Bisceglie, ha parlato del suo concreto interessamento all'acquisizione dell'intero pacchetto societario del Calcio Foggia. Queste le sue parole:

''Io ho fatto un'offerta che si è completata al 31 di agosto, perché il calcio va programmato. Era una proposta legata soprattutto all'organizzazione del calciomercato visto che poi il campionato cominciava ad ottobre. Questa mia proposta è rimasta però inevasa da parte della società ed io ne ho preso atto, però in questo ultimo periodo ci sono state da parte di tanti amici professionisti e imprenditori di Foggia, che mi conoscono da tantissimi anni, diverse chiamate per chiedermi di intervenire. Io sono un imprenditore pugliese legato alla mia terra, per me Foggia, insieme a poche realtà pugliesi, rappresenta calcisticamente un patrimonio nazionale importante. Vedere in questi giorni una tifoseria allo sbando per le situazioni che stanno accadendo, mi ha lasciato un po' interdetto. Voglio rasserenare la piazza che nel momento in cui l'attuale società dovesse fare un passo indietro, io rinnovo la mia offerta che è quella legata agli investimenti fatti dai soci e quindi a restituirgli quelli che sono stati i loro investimenti per poter acquisire subito il titolo e tranquillizzare la città.

A Foggia si possono fare cose importanti, ne sono convinto. Non è un caso che il Foggia abbia fatto moltissimi anni di Serie A, perché ha potenziali importanti per esprimere il calcio ad alti livelli. Serve pazienza, serve tempo e soprattutto programmazione, bisogna sempre fare le cose per bene ed alla luce del sole. Noi siamo pronti, sappiamo anche delle difficoltà per il ritardo che oggi avremo nella programmazione di una squadra di calcio, però cercheremo di fare il massimo. Ho sentito Felleca in estate, dove io li ho esternato la mia disponibilità nel caso in cui ci sarebbero state delle difficoltà. Ad oggi non mi ha richiamato, quindi è ancora fermo sulla sua decisione.

Se devo arrivare a Foggia, devo poter governare con il 100% delle azioni il Foggia Calcio, chi mi conosce sa che sono un imprenditore determinato nelle scelte, quindi avere troppi soci vicini diventerebbe per me un problema assecondarli. Ho bisogno di uno staff importante attorno che soddisfi le mie esigenze. Questo è il mio modo di vedere il calcio, con troppe teste in una società non si va mai da nessuna parte. Il mio interesse al Foggia è esclusivamente legato alla mia passione per il calcio. Voglio conciliare una piazza importante con avventure sempre più difficili, perché a me piacciono le sfide difficili. Se qualcuno fa un passo avanti sono pronto anche oggi ad acquisire la società, non c'è bisogno di aspettare qualche mese. Possiamo subito disporre dei bonifici e pagarli, non abbiamo bisogno di trasferimenti da fondi esteri''.