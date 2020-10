Città di Taranto e Fondazione Taranto insieme per i valori dello sport

Il Corim Città di Taranto, in vista della stagione 2020-2021, ha raggiunto un accordo con la Fondazione Taranto 25. La collaborazione ha uno scopo ben preciso per tutta la comunità tarantina: puntare sui valori dello sport per rinascere nel migliore dei modi. Il presidente Fabio Tagarelli ha sottolineato l'importanza della società rossoblù per sostenere l'intento della città. Una figura fondamentale, come ha evidenziato lo stesso Tagarelli, è stata Vito Liotino: "Il coach della società ci ha presentato un progetto ambizioso e piuttosto credibile. Non piace sentir parlare di sponsorizzazione bensì di supporto a una delle compagini che lotterà per i vertici della classifica".

In questo periodo abbastanza complicato causa Covid, la difficoltà maggiore è stata quella di avere costanti rapporti con le associazioni sportive, ha riassunto il presidente di Fondazione Taranto 25 ma questo fattore non ha condizionato il volere comune: diffondere i valori dello sport con entusiasmo e coraggio. "I risultati e la promozione di una squadra possono contribuire al momento di rinascita di Taranto" ha voluto rafforzare Tagarelli.