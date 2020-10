Taranto, Stracqualursi e Alfageme recuperati: Laterza cambia modulo?

Il Taranto è atteso dalla trasferta di Torre Annunziata in vista della terza giornata di campionato contro la Puteolana. Dopo le due buone uscite contro il Picerno e il Bitonto, mister Giuseppe Laterza aspetta con ansia i due bomber acquistati durante il mercato estivo per sbloccare lo score in zona offensiva. Il pareggio all'esordio in dieci uomini per quasi tutto l'arco della partita per molti ha rappresentato una vittoria, non con pochi rimpianti, analizzando il gioco espresso e il carattere dei rossoblù. La vittoria casalinga, invece, ha conferma l'ottimo inizio di stagione anche se il goal che ha riaperto il match ha destato qualche preoccupazione ai tanti tifosi tarantini.

Quattro punti ottenuti contro avversari ostici sulla carta è un buon bottino di partenza per una compagine che dovrà necessariamente puntare ai vertici del campionato. Spesso il direttore sportivo Francesco Montervino ha ribadito che la filosofia dei Delfini sarà quella di essere una squadra insidiosa per le favorite poiché lo spirito del Taranto è vincente e per tale motivo, chiunque dovrà sudare dinanzi alla compagine rossoblù. Dall'altra mister Laterza pensa partita dopo partita e il recupero definitivo di Alfageme e l'ormai arruolabile Stracqualursi rappresentano le armi in più per la stagione. L'esperienza dei due, certamente, porterà maggiori stimoli per giovani come Serafino, schierato titolare in entrambe le partite.

Con i due bomber in campo il pacchetto offensivo si arricchisce ulteriormente nonostante la posizione avanzata di Lagzir abbia portato i frutti sperati dal tecnico. Adesso bisognerà valutare se Laterza opterà per lo stesso schieramento oppure l'inserimento di Stracqualursi o Alfageme stravolgerà quello visto nelle prime due uscite. Al di là della disposizione in campo, l'obiettivo della società è chiaro fin dal principio: provare ad essere protagonisti assoluti di un campionato combattutissimo. Servirà, in sostanza, rispondere presente per tutto l'arco della stagione.