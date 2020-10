Cambio definitivo di sede di gioco per il Picerno. Non sarà più il Francesco Sanchirico di Villa d'Agri ad ospitare le gare interne della formazione melandrina, ma il vicino Alfredo Mancinelli di Tito in località Santa Venere ad essere il campo momentaneo a disposizione. Lo si è appreso dal comunicato odierno numero 32 della Lega Nazionale Dilettanti.