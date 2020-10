Doppio colpo Roccella: torna Liviera, c'è Infusino

Doppio colpo di mercato del Roccella, che si è assicurata i due classe 2000 Liviera e Infusino.

Di seguito la nota del club amaranto:

Ritorna a Roccella il calciatore Giovanni Liviera Zugiani. Difensore classe '00, lo scorso campionato con la maglia amaranto in Serie D ha disputato 25 presenze condite da un assist e da tanta dedizione al lavoro e al sacrificio. Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, con i pitagorici ha esordito nel campionato Primavera mettendo a segno 3 reti in 38 presenze e, precedentemente, nel Campionato Nazionale Under 17-C, realizzando 2 centri in 48 presenze.

Contestualmente, l'ASD Roccella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive per la stagione 2020-21 del calciatore Gaetano Infusino. Classe '00, come Liviera condivide le esperienze a Crotone nei campionati Primavera (9 presenze) e Under 17-C (33 presenze e 2 gol). Terzino destro abile sia in fase di spinta che di copertura, in Serie D ha vestito le maglie di Taranto, Nardò e infine Corigliano nella passata stagione.