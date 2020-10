Triplo colpo Rende: torna Novello

Tripla ufficialità in casa Rende.

Torna in biancorosso l'attaccante Novello, la scorsa stagione al Catanzaro, mentre chiuso l'accordo con i 2000 Falzetta e Quintiero.

Ecco la nota del club:

Mister Caruso da oggi avrà a disposizione tre nuove importanti pedine. Sono stati infatti concretizzati i tesseramenti dell’attaccante classe 98 Gabriele Novello (gia’ in C con il Rende nella stagione 2017/18, lo scorso anno al Catanzaro), del centrocampista del 2000 Lorenzo Falzetta (proveniente dal Francavilla in Sinni dopo un lungo percorso nel settore giovanile nel Crotone) e del portiere ex Cosenza Francesco Quintiero (2000). Ai nuovi arrivati il più caloroso benvenuto a Casa Rende.