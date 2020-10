UFFICIALE - Foggia, firma Raggio Garibaldi

Nuovo arrivo a centrocampo per Foggia. Poco fa la società rossonera ha infatti comunicato di aver provveduto all'ingaggio del calciatore Silvano Raggio Garibaldi.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa (col quale nel 2007 ha esordito in A), il 32enne centrocampista ligure vanta due importanti esperienze in Serie B (a Gubbio e Pisa) e circa 230 presenze in C tra Virtus Entella, Mantova, Lavagnese e Como, col quale ha vinto il campionato due anni fa. Il forte mediano si lega al club rossonero per una stagione.