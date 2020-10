San Luca, ufficiale l'innesto di Marchionna

Aveva già fatti il suo esordio domenica scorsa, ora é a tutti gli effetti un calciatore del San Luca. L'attaccante Marchionna ha firmato con i giallorossi sino al prossimo giugno.

Ecco la nota del club:

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società Virtus Francavilla per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Marchionna. Il calciatore brindisino classe 2001 ha firmato, settimana scorsa, un contratto con l’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Marchionna, che ricopre il ruolo di attaccante, ha trovato già l’esordio domenica scorsa nella vittoria casalinga contro la Gelbison. Lo scorso anno ha militato in prestito in Serie D tra le fila del Nardò. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’U.S. Lecce, militando sia nei giovanissimi regionali che nazionali. Passa poi alla Cedas Avio Brindisi dove ha segnato ben 30 reti negli allievi regionali. Le due stagioni successive con la Virtus Francavilla ha collezionato 15 presenze e 7 gol nell’Under 17 Nazionale e successivamente, nella Juniores Nazionale, 7 gol in 10 gare. Adesso per Andrea inizia una nuova avventura a tinte giallorosse!