Gozzano, nuova linfa in vista della Sanremese

Sarà la Sanremese la prossima avversaria dei rossoblu di Soda al "D'Albertas" con i liguri che, complice la penalizzazione di due punti e il rinvio nel turno d'esordio del derby con la Lavagnese, si ritrovano alle spalle dei novaresi in classifica. La formazione di Bifini tuttavia, nella quale milita anche il russo ed ex gozzanese Mikhaylovskiy che ha indossato il rossoblu per ben quattro stagioni fino all'agosto 2018, è tra le più accreditate ad un ruolo da protagonista nel girone A di Serie D e a Gozzano bisognerà far bene attenzione ad un impegno che sulla carta presenta diverse incognite, soprattutto perché i novaresi, con i recuperi ancora da disputare delle gare esterne a Casale Monferrato e Legnano, sono tra le squadre che meno si sono potute testare sul campo in quest'avvio di campionato.

Sono tuttavia due i rinforzi di cui mister Soda potrà disporre per affrontare i biancazzurri liguri, uno inserito nel reparto centrale del campo e l'altro in difesa, le due zone in cui al momento la compagine rossoblu ha più bisogno di completare i propri ranghi: Stefano Cella, centrocampista centrale di posizione classe 2001 che il Gozzano ha prelevato direttamente dal settore giovanile grigiorosso della Cremonese in prestito secco, ed Alessandro Bianconi, difensore centrale dalle spiccate doti fisiche che dopo la trafila nel settore giovanile del Bologna ha vissuto una stagione in prima squadra ai toscani del Tuttocuoio e un'altra al Como, acquisendo buona esperienza in terza serie nonostante la giovane età (Bianconi è un classe '99).

Non è detto che questi siano gli ultimi due arrivi in casa cusiana, con la società che rimane vigile sul mercato alla ricerca di occasioni di un certo livello dal mercato degli svincolati che mai come in questa stagione presenta diverse possibilità anche per qui, come il Gozzano, è forse partito in ritardo nella costruzione della squadra ma sta recuperando il tempo perduto.