Nuovo difensore per il San Luca.

Il classe 1993 Pezzati vestirà il giallorosso.

Lunga esperienz ain serie D per il centrale calabrese, che in estate si è allenato con il Città di Sant'Agata. Scandicci, Sangiovannese, Trestina e Verbania alcune delle sue avventure calcistiche, sempre in quarta serie.