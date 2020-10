Il presidente Tisci: "Importante lo sviluppo del calcio femminile"

Vito Roberto Tisci, presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC, ha scritto una lettera rivolta a tutti i presidente delle società sportive dilettantistiche affinché venga valorizzato il calcio femminile. Quest'ultimo ha avuto risonanza mediatica e attenzione massima durante il campionato del mondo di Francia 2019.

L'evento e il seguito nei confronti delle azzurre hanno favorito lo sviluppo della disciplina su tutto il territorio nazionale. Il presidente ha sottolineato: "Negli ultimi anni, la Federcalcio ha concentrato i suoi sforzi per rendere il calcio Femminile una disciplina riconosciuta alla pari di quella maschile attraverso una serie di iniziative promozionali". L'imperativo è la continuità in tale valorizzazione e, dunque, il messaggio è rivolto ai presidenti delle diverse società affinché possano investire in questo movimento calcistico.

L'azione principale sarà la formazione delle rappresentative che parteciperanno ai diversi tornei. L'auspicio del presidente Tisci è rivolto all'impegno e alla partecipazione delle compagini femminili dilettantistiche, per il campionato di Eccellenza. Inoltre, la scadenza per l'iscrizione a tale campionato è stata prorogata al 30 ottobre.