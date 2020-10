Taranto, Laterza è soddisfatto: "Finalmente posso fare delle scelte"

Il tecnico del Taranto Giuseppe Laterza ha analizzato la situazione in casa rossoblù in vista della sfida contro la Puteolana. La notizia importante del recupero di Alfageme così come di altri elementi fondamentali per il proprio scacchiere non possono che rendere contento l'allenatore. Al momento, l'unico calciatori indisponibile risulta Gonzalez oltre allo squalificato Guaita.

"Finalmente sono tutti a disposizione e posso fare delle scelte sia per quanto riguarda i convocati che nella formazione" ha sottolineato Laterza. Inoltre, ci saranno sicuramente delle novità di formazione rispetto alle due partite contro il Picerno e il Bitonto. "Riguardo alla formazione di domani, sicuramente cambierò qualcosa perché c'è da dare la possibilità anche ad altri calciatori di esprimersi" ha dichiarato il tecnico. Dunque, i Delfini punteranno a prendere bottino pieno al Giraud di Torre Annunziata contro la Puteolana. I padroni di casa cercheranno la seconda vittoria interna mentre il Taranto vorrà confermare l'ottimo stato di forma mostrato contro due compagini difficili da affrontare.