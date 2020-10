Potenza, Somma: "Siamo in una fase di crescita con diverse incognite"

Alla vigilia della trasferta dello Zaccheria il tecnico del Potenza ha presentato la gara. Sui satanelli ha detto: "Affrontare ancora una volta una squadra che non ha disputato gare ufficiali è un aspetto che potrebbe creare preoccupazione, perché nel calcio di oggi è impensabile non avere riferimenti sull'avversario. Ma, questo, vale per tutti. Ciononostante, resta il fatto che è possibile comunque conoscere e studiare le caratteristiche degli avversari, dagli aspetti tattici a quelli più squisitamente tecnici. Non mancano - bisogna dirlo - le incertezze in questa gara: il sistema di gioco da una parte e, dall'altra, l’atteggiamento di mister Marchionni alla sua prima panchina assoluta in carriera. Personalmente, faccio un grande augurio a Marco, giocatore che ho allenato e di cui conservo uno splendido ricordo, umano e, chiaramente, calcistico. - conclude sulla formazione - In questo momento siamo in una fase di crescita e, come per tutte le cose che iniziano, abbiamo diverse incognite. Come il giocare ogni tre giorni: è la prima volta in stagione infatti che viviamo la doppia gara e questo deve farci avere ancora più concentrazione, approcciando alla gara con l’intensità e l’applicazione di sempre".

I PRECEDENTI DI FOGGIA-POTENZA A CURA DI ANTONIO MOCCIOLA - Il Potenza tiene a battesimo il Foggia, al suo primo impegno stagionale dopo il ripescaggio. Reduce dal beffardo 2-2 casalingo con la Casertana, la compagine di Somma affronta il tabù dello “Zaccheria” con un bilancio decisamente negativo: l'unico successo in Capitanata risale nientedimeno che alla stagione 1937-38, più di ottant'anni fa (1-0), un'oasi felice tra appena 2 pareggi e una valanga di sconfitte (14, di cui l'ultima nel 2012-13 per 4-0 in serie D). In 34 incontri totali, i satanelli dauni hanno vinto ben 21 volte, 8 i pareggi ed appena 5 le affermazioni rossoblù. L'ultima volta in Lega Pro, nella stagione 2009-10, il pareggio per 1-1 interruppe una sequela impressionante di vittorie dei rossoneri pugliesi: 12. Si é trattato della peggiore serie nera esterna della storia del Potenza.

1936-37 SERIE C POTENZA-FOGGIA 0-0 FOGGIA-POTENZA 1-0

1937-38 SERIE C POTENZA-FOGGIA 5-0 FOGGIA-POTENZA 0-1

1939-40 SERIE C POTENZA-FOGGIA 0-0 FOGGIA-POTENZA 2-2

1940-41 SERIE C POTENZA-FOGGIA 1-2 FOGGIA-POTENZA 3-1

1941-42 SERIE C POTENZA-FOGGIA 2-3 FOGGIA-POTENZA 6-0

1942-43 SERIE C POTENZA-FOGGIA 2-2 FOGGIA-POTENZA 3-0

1947-48 SERIE C POTENZA-FOGGIA 0-1 FOGGIA-POTENZA 4-0

1948-49 SERIE C POTENZA-FOGGIA 0-0 FOGGIA-POTENZA 3-1

1953-54 IV SERIE POTENZA-FOGGIA 1-2 FOGGIA-POTENZA 3-0

1954-55 IV SERIE POTENZA-FOGGIA 1-0 FOGGIA-POTENZA 3-2

1955-56 IV SERIE POTENZA-FOGGIA 0-2 FOGGIA-POTENZA 2-0

1961-62 SERIE C POTENZA-FOGGIA 1-0 FOGGIA-POTENZA 1-0

1963-64 SERIE B POTENZA-FOGGIA 0-0 FOGGIA-POTENZA 3-1

1967-68 SERIE B POTENZA-FOGGIA 1-2 FOGGIA-POTENZA 2-1

2008-09 LP1 POTENZA-FOGGIA 0-0 FOGGIA-POTENZA 1-0

2009-10 LP1 POTENZA-FOGGIA 2-1 FOGGIA-POTENZA 1-1

2012-13 SERIE D POTENZA-FOGGIA 0-3 FOGGIA-POTENZA 4-0

VITTORIE POTENZA 5 PAREGGI 8 VITTORIE FOGGIA 21

RETI POTENZA 26 RETI FOGGIA 60

ALTRE NEWS - Sarò recuperata giovedì 29 ottobre ore 15 la gara del Barbera contro il Palermo rinviata domenica scorsa. Invece sarà disputata sabato prossimo la gara di Terni su richiesta degli umbri e accettata dai rossoblu. E' rientrato in gruppo da giovedì il portiere Marchegiani che ha avuto l'ok dal suo medico curante e per domani potrebbe insidiare il posto tra i pali a Brescia. Potrebbe unirisi presto al Potenza l'attaccante classe 2001 Pasquale Lauro della Primavera del Frosinonre.