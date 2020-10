UFFICIALE - Galeotafiore e Morrone sono due nuovi giocatori del Foggia

Ancora nuovi arrivi in casa Foggia. Poco fa la società rossonera, attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio sito, ha infatti ufficializzato gli ingaggi dei calciatori Galeotafiore e Morrone.

Gioacchino Galeotafiore è cresciuto nella Salernitana, club col quale ha svolto tutta la trafila delle giovanili mettendosi in luce nel campionato Primavera 2 fino a conquistare l’esordio in prima squadra. Il 20enne centrale arriva a titolo temporaneo dalla società granata;

Biagio Morrone, centrocampista 20enne di Castellammare di Stabia, è cresciuto invece nella Juventus, dove ha svolto tutta la trafila che lo ha portato fino alla Primavera, conquistando la nazionale U18. Per lui anche esperienze con la Salernitana e lo scorso anno al Rieti, col quale lo scorso anno in C ha collezionato 5 presenze. Il classe 2000 si lega a titolo temporaneo dalla Lazio col club rossonero.