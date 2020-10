Cittanovese, Infantino: "Determinati a dare soddisfazioni alla piazza

Il tecnico della Cittanovese, Infantino, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale per presentare la sfida al cospetto del Maeina di Ragusa, in programma domenica al Proto-Morreale.

"Abbiamo vissuto una settimana molto strana. Venivamo da un lavoro intenso, curato nei dettagli, pronti a scendere in campo per mettere in mostra alcuni concetti precisi. Brava la Società ad infondere serenità e fiducia in un momento delicato”.

L’impressione è che a Cittanova il protocollo Covid sia stato gestito con organizzazione e tempestività.

“Direi proprio di sì. A tal proposito ringraziamo la Società per lo sforzo quotidiano profuso. Un grazie all’ASP di Reggio Calabria per il supporto prestato con rapidità e professionalità. Grazie alla Comunità cittadina che ci ha sostenuti giorno per giorno. In poco tempo è stato allestito un sistema strutturale e di servizi all’altezza della sfida. In settimana abbiamo lavorato a porte chiuse, puntando tutto sul difficile confronto con il Marina di Ragusa. Nel team rossoblù lavorano persone serie, in un progetto che rispettiamo molto. Conosco mister Salvatore Utro, un allenatore che stimo, e so che intende proseguire il percorso virtuoso della scorsa stagione”.

Il Marina di Ragusa arriverà al “Morreale – Proto” con molti dei protagonisti dello scorso anno. Quindi, per i siciliani, meccanismi oliati e grande feeling tattico.

“Noi stiamo costruendo qualcosa di importante e vogliamo guardare in casa nostra per non perdere riferimenti preziosi. Solo ieri è stato inserito nel gruppo un calciatore del calibro di Cosimo Cosenza, che è un big per questa categoria. Certo, loro hanno vissuto un avvio di stagione in crescendo. Giocano compatti, sfruttando la velocità nelle ripartenze. Noi dobbiamo sfruttare il fattore campo e dimostrare fame di vittoria. Vogliamo i tre punti”.

L’ambiente giallorosso vive un entusiasmo travolgente. È un sentimento che ha contagiato anche la squadra?

“C’è voglia di dimostrare che la Società e il Direttore Sportivo non hanno sbagliato. Vogliamo dare soddisfazioni alla piazza e a noi stressi. Abbiamo un progetto ambizioso e possediamo tutte quelle caratteristiche per fare bene in questo campionato”.

Domani servirà l’approccio giusto.

“Sicuramente sì. L’avversario più difficile siamo sempre noi. Parte tutto dalla nostra attenzione e dalla nostra consapevolezza. Questo è un torneo difficile dove non esistono squadre remissive. Noi non ci rilassiamo, statene certi”.

Tre titolari nella formazione di domani.

“Latella tra i pali, poi Dorato e Lo Nigro”.